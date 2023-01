Grób Benedykta XVI udostępniony dla wiernych

Od niedzieli rano można oddawać hołd Benedyktowi XVI przy jego grobie w Grotach Watykańskich. Został on pochowany w tym samym miejscu, w którym do 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony potem do bazyliki Świętego Piotra.