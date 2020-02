Gowin: życzę polskiej nauce więcej pieniędzy i lepszego zrozumienia w społeczeństwie

vdu

Jako datę corocznych obchodów Dnia Nauki Polskiej wyznaczono 19 lutego, czyli dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Święto jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców, ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, był pytany w środę na antenie radiowej Jedynki, czego w tym dniu życzy polskiej nauce i naukowcom.

„Większych nakładów – jeśli chodzi o finansowanie ciągle jesteśmy poniżej średniej w UE. Nieskrępowanych warunków do twórczej pracy, ale też lepszego zrozumienia wagi polskiej nauki w polskim społeczeństwie. Temu właśnie służy dzisiejsze święto” – powiedział.

Pytany o to, co może jako wicepremier w kwestii finansowania nauki, odparł, że „sporo”. Przypomniał, że w poprzednim roku nakłady na naukę zwiększyły się o 5 mld zł. „To był zdecydowanie największy wzrost od roku 1989” – podkreślił Gowin. Dodał, że w tym roku – jeśli ustawa budżetowa zostanie uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta – łączny wzrost będzie ok. 4 mld zł. „Nie zmienia to faktu, że ciągle jest to zdecydowanie za mało” – przyznał.

Na pytanie, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć tych pieniądze na onkologię, wicepremier odpowiedział: „To są realne dylematy, z którymi mierzy się każde państwo”. Ale – jak dodał, jeśli chcemy, żeby Polska była państwem nowoczesnym, szybko rozwijającym się, i zwiększały się też środki na służbę zdrowia, w tym na walkę z rakiem, to równocześnie musimy inwestować w badania naukowe.

„To nie jest tak, że da się w sposób jakiś jednostronny przekierować bardzo dużą sumę pieniędzy w jeden obszar bez uszczerbku dla innych obszarów. A przecież całe państwo, całe życie społeczne to jest system naczyń połączonych” – zauważył.

Zaznaczył, że za rządów Zjednoczonej Prawicy nakłady na służbę zdrowia wzrosły o kilkadziesiąt miliardów. „Wiemy, że to ciągle jest niewystarczająco. Będziemy robić wszystko, żeby w ciągu tych najbliższych czterech lat (…) realny poziom opieki nad pacjentami podnosił się” – zapewnił.

Punktem kulminacyjnym Dnia Nauki Polskiej będzie uroczysta Gala Nauki Polskiej, która odbędzie się w środę po południu w Toruniu. Weźmie w niej udział wicepremier Gowin. Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymają autorzy wyróżnionych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Swoje wyróżnienia przyzna także szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.