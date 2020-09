Gliński: Przemoc wobec protestujących na Białorusi musi się zakończyć

Piotr Gliński powiedział w poniedziałek: „Żądamy tego, żeby reżim białoruski wycofał się z przede wszystkim przemocy fizycznej. Nie jest możliwe, żeby w XXI wieku, w cywilizowanym świecie, ludzie byli bici na ulicach. Tutaj nigdy nie ustąpimy”.

„Oczekujemy oczywiście procesu demokratyzacji” – dodał wicepremier. Jak powiedział, jest optymistą co do tego, że sytuacja na Białorusi „nie wróci do tego, co było”.

Premier RP Mateusz Morawiecki obiecał w zeszłym miesiącu, że Polska będzie starać się wesprzeć sąsiednią Białoruś, otwierając swoje granice i rynek pracy, jednocześnie zapewniając wsparcie finansowe społeczeństwu obywatelskiemu po brutalnym rozprawieniu się władzy z demonstrantami.

Morawiecki ma spotkać się w środę w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską .

Na podst. PAP, polskieradio.pl