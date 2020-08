Generał Rajmund Andrzejczak kandydatem na stanowisko Szefa Komitetu Wojskowego NATO

Stojący na czele polskiej armii generał Rajmund T. Andrzejczak jest kandydatem na stanowisko Szefa Komitetu Wojskowego NATO. Polski rząd oficjalnie zarekomendował go do objęcia przewodnictwa najwyższemu organowi wojskowemu w Sojuszu. Wyniki rywalizacji znane będą we wrześniu tego roku, po rozstrzygnięciu głosowania szefów obrony wszystkich państw należących do NATO. Zmiana na tym stanowisku nastąpi latem 2021 roku.