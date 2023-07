Generał Cavoli: wierzę, że udało nam się odstraszyć Rosję od położenia ręki na kraju sojuszniczym

Z militarnego punktu widzenia oba kraje, Finlandia, która wstąpiła do NATO, i Szwecja, która wkrótce do niego dołączy, wnoszą do Sojuszu niezwykle sprawne siły, które współpracowały z nami przez lata – skomentował gen. Cavoli. „Morze Bałtyckie jest teraz zupełnie innym miejscem, bo jest otoczone przez kraje NATO” – podkreślił generał.

Jak zauważył, zagrożenia występujące we współczesnym świecie nie są jednak powiązane wyłącznie z położeniem geograficznym danego kraju: „Zagrożenia docierają do nas ze wszystkich stron, a nie jedynie geograficznie na osi wschód-zachód”, są związane m.in. z przestrzenią informacyjną oraz cyberatakami. „Trudno jest znaleźć problem, który byłby zlokalizowany jedynie w Europie, wszystkie nasze problemy stają się globalne, dlatego witamy (na szczycie NATO) naszych partnerów z regionu Indopacyfiku” – dodał generał.

Zdaniem generała inwazja Rosji na Ukrainę oraz wsparcie udzielone Ukrainie przez kraje NATO to „ogromna fontanna lekcji” dla Sojuszu. Najważniejszą i podstawową jest dla niego „jedność”, jaką zaprezentowali sojusznicy w obliczu tej wojny.