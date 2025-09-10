Gawkowski: Nie ma różnicy czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to prowokacja, czy przypadek

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

„Nie ma różnicy czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to prowokacja czy przypadek. Rosja jest agresorem, która szuka konfliktu i państwa NATO z całą mocą muszą działać, aby ten imperializm gasić!” – napisał Gawkowski na platformie X.

Jak dodał, „dziś cały świat widzi, że tylko mocne i odważne działania przeciw Putinowi mogą przynieść skutek”.

„Bez nich wolny świat skazany jest na coraz mocniejsze akty terroryzmu, prowokowane i zarządzane przez zbrodniarzy z Moskwy” – podkreślił minister.

DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godz. 8. Prezydent Karol Nawrocki poinformował rano, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego poprowadzi odprawę z udziałem szefa rządu. Przed godz. BBN poinformowało, że odprawa zakończyła się. Wzięli w niej udział oprócz prezydenta i premiera, m.in. koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, rzecznik rządu Adam Szłapka, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.