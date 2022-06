G. Nausėda: Agresja Rosji zbliżyła sojuszników, a NATO wymaga dalszego wzmocnienia

Powiedział to po spotkaniu z grecką prezydent Kateriną Sakellaropoulou w środę.

„Zbliżający się szczyt NATO w Madrycie będzie dla Sojuszu doskonałą okazją do wykazania się determinacją, siłą i jednością w obliczu rosyjskiej agresji. Możemy to zrobić, wzmacniając naszą obronę, a zwłaszcza wzmacniając wschodnią flankę NATO. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa regionu, ale także bezpieczeństwa całego Sojuszu ”- powiedział G. Nausėda w raporcie prezydencji.

Dodał, że oczekuje wsparcia Grecji w dyskusji na ten temat na szczycie NATO w tym miesiącu.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który we wtorek odwiedził Wilno, obiecał wzmocnienie międzynarodowego batalionu NATO rozmieszczonego na Litwie do jednostki wielkości brygady.

W tym czasie wspólne spotkanie przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec uzgodniło wzmocnienie zdolności obronnych we wszystkich krajach bałtyckich.

Podczas spotkania z greckim przywódczynią G. Nausėda złożył kondolencje z powodu członków społeczności greckiej, którzy zginęli w agresji Rosji w Mariupolu.

Przywódcy Litwy i Grecji rozmawiali o współpracy dwustronnej, europejskim bezpieczeństwie i obronności, niezależności energetycznej, wsparciu Ukrainy w agresji wojskowej Kremla oraz Europejskiej Polityce Sąsiedztwa.

Podczas spotkania litewski przywódca stwierdził, że intensywna współpraca między krajami odbywa się w Unii Europejskiej (UE), zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, migracji i ochrony granicy zewnętrznej. Lider Litwy wyraził oczekiwanie rozszerzenia współpracy między państwami w zakresie poprawy unijnej polityki migracyjnej i azylowej.

Nausėda podkreślił, że Europa musi zwiększyć presję na Rosję i, że należy jak najszybciej przedyskutować 7 pakiet sankcji UE.

Prezydent podkreślił również potrzebę dalszego wspierania Ukrainy wszelkimi środkami i jak najszybszego przyznania jej statusu kandydata do UE.

Według niego, w obecnej sytuacji bezpieczeństwa konieczne jest zwiększenie zaangażowania UE na Bałkanach Zachodnich, w sąsiedztwie wschodniej i południowej Unii Europejskiej oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa w UE z Albanią i Macedonią Północną.