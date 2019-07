Fundacja Orlen ufundowała stypendia dla studentów z polskich rodzin ze Wschodu

vdu

„To dzieci z rodzin bardzo pielęgnujących polskość” – mówił obecny na uroczystości wręczania stypendiów Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN. Jak podkreślił, mimo że rodziny stypendystów pozostały za granicą, to oni „wszyscy swoją przyszłość wiążą z Polską”.

Zdaniem prezesa, finansowanie polskiej młodzieży ze Wschodu jest jednym z ważniejszych zadań społecznych. Koncern realizuje je poprzez Fundację „ORLEN – Dar Serca”.

„Zobaczyłem kwiat polskiej młodzieży. Zobaczyłem, że to pokolenie jest doskonale przygotowane, żeby zostać w Polsce, w Polsce pracować, rozwijać się i kiedyś ściągnąć tu swoje rodziny” – podkreślał prezes.

Pierwsze granty fundacja ORLENu przyznała w ubiegłym roku. Od października do grudnia studenci otrzymywali indywidualne wsparcie po 800 zł miesięcznie. Stypendyści deklarują, że pozwala im to pokrywać bieżące wydatki związane z edukacją i rozwojem, a także obowiązkowym, corocznym wyjazdem w celu wyrobienia wizy pobytowej w Polsce.

„Bilet do Kazachstanu kosztuje 1500 złotych. Mając stypendium ORLENU nie musimy się już bać, że zabraknie nam pieniędzy” – zapewnił stypendysta Eugeniusz Komerist.

„W tym roku rozszerzyliśmy program do 44 osób. Nadal są to studenci różnych polskich uczelni, którzy od stycznia do czerwca 2019 roku otrzymują po 800 zł miesięcznie” – powiedziała Katarzyna Różycka, prezes Fundacji „ORLEN – Dar Serca”. Zapowiedziała, że program stypendialny będzie kontynuowany również po wakacjach.

Daniel Obajtek podkreślił, że ufundowane przez ORLEN granty to dla koncernu inwestycja w przyszłość. Dziękował też stypendystom za ich zaangażowanie. „Te pieniądze są wam potrzebne do osiągnięcia stabilności, a stabilność jest ważna, żeby się dalej rozwijać” – mówił prezes ORLENu.

Wielu spośród stypendystów studiuje chemię, a popularne wśród nich kierunki to także ekonomia, medycyna, marketing oraz zarządzanie.

W doborze studentów otrzymujących wsparcie Fundacji „ORLEN – Dar Serca” pomaga Fundacja dla Rodaka, której głównym celem jest przygotowanie warunków do powrotu Polaków z Kazachstanu do Ojczyzny.

„Pomoc, jaką Fundacja ‘ORLEN – Dar Serca’ oferuje studentom pochodzącym ze Wschodu, wpisuje się w rządowe działania na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą” – podkreślił Daniel Obajtek.

W ubiegłym roku fundacja ORLENu uruchomiła również inny program stypendialny dla młodzieży, działający pod nazwą Bona Fide. Wspiera on studentów z Polski uczących się na zagranicznych uczelniach wyższych. Program zakłada, że osoby te po zakończeniu nauki wrócą do kraju i podejmą pracę w sektorze publicznym, tworząc nową generację liderów gospodarczych Polski.

Powołana do życia w 2001 roku Fundacja „ORLEN – Dar Serca” jest jedną z pierwszych na polskim rynku fundacji korporacyjnych. Najważniejszym celem fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka, z której korzysta obecnie ponad 2200 wychowanków z ok. 300 placówek w całej Polsce. Fundacja przyznaje też stypendia naukowe i socjalne.