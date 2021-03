Film o bogactwie Łukaszenki widziało ponad milion internautów

Sciapan Puciła, powszechnie znany jako NEXTA to obecnie najpopularniejszy białoruski bloger. Były współpracownik Biełsatu zasłynął ujawnianiem nadużyć reżimu, za co zmuszony jest do życia na wygnaniu w Polsce.

Jego pierwszy film o sekretach władzy Alaksandra Łukaszenki został na Białorusi uznany za materiał ekstremistyczny, a jego autor jest za to poszukiwany listem gończym. Kolejny międzynarodowy nakaz zatrzymania wysłano za nim, jako organizatorem masowych zamieszek na Białorusi.

Nowa, trwająca prawie półtorej godziny produkcja jest przedstawiana jako najobszerniejsze śledztwo dziennikarskie o skorumpowaniu białoruskiego przywódcy. Film “Łukaszenka. Złote dno” pokazuje niesamowite bogactwa, które Łukaszenka zgromadził przez 27 lat swoich niepodzielnych rządów na Białorusi.

„Drogie nieruchomości, własne auta i samoloty, zegarki i złote długopisy, a w deklaracji majątkowej “gołodupiec”. Przecieki, schematy, plany, dokumenty, relacje świadków i fakty z luksusowego życia dyktatora. Zebraliśmy wszystko co wiadomo i czego do tej pory nie publikowano o rodzinie Łukaszenków, jej skarbach i cwanych sposobach współpracy z oligarchami. Ciąg dalszy nastąpi” – czytamy w opisie filmu.

Dokument został opublikowany w poniedziałek wieczorem i w ciągu pierwszej godziny obejrzało go ponad 100 tysięcy osób. Do dzisiejszego popołudnia widziało go już 1,145 miliona widzów – nie tylko Białorusinów, ale także Rosjan i Ukrainców, którzy aktywnie komentują materiał na YouTube.

„Przyjaciele, szczyt został zdobyty. Pobiliście absolutny rekord białoruskiego YouTube. Dziękujemy wam ogromnie” – napisała w Telegramie ekipa NEXTA, zapowiadając jednocześnie prace nad kolejnymi filmami o tajemnicach białoruskiego reżimu.

Opublikowanie śledztwa w Dniu Kobiet nie jest przypadkowe – 8 marca jest na Białorusi dniem wolnym od pracy, a 25 marca przeciwnicy reżimu będą świętować Dzień Wolności – 103. rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej. Tego dnia na ulice znów mają wyjść wielotysięczne tłumy demonstrantów i film NEXTA ma zmotywować Białorusinów do nieposłuszeństwa wobec skorumpowanej władzy.