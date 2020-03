Fala uchodźców z Syrii. Premier Grecji: jesteśmy gotowi bronić swoich granic

vdu

Grecja w ciągu ostatniej doby powstrzymała na granicy w rejonie Evros prawie 10 tysięcy uchodźców usiłujących dostać się na jej terytorium od strony Turcji. Jak poinformowano, aresztowano 73 osoby – to obywatele Afganistanu, Pakistanu i Somalii.

Nowa fala imigrantów to efekt otwarcia przez Turcję granic dla tych, którzy chcą przedostać się do Europy. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spełnił w ten sposób swoje groźby, które mają na celu wywarcie presji na Unię Europejską, by wsparła Turcję w Syrii.

Według Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji, wczoraj wieczorem na granicy turecko- greckiej zgromadziło się około 13 tysięcy osób.

Greckie siły bezpieczeństwa patrolują brzegi rzeki Evros, którędy przebiega granica turecko – grecka i ostrzegają przez megafony przed przekraczaniem tej granicy. Wczoraj w tym rejonie doszło do starć uchodźców z grecką policją, która użyła gazu łzawiącego. Ateny zapowiadają, że zrobią wszystko, by chronić swoją granicę.

Według szacunków ONZ, od grudnia ubiegłego roku prawie milion osób, w tym połowa dzieci, uciekło przed walkami w północno-zachodniej Syrii.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała wczoraj, że obserwuje z niepokojem sytuację na granicy greckiej i bułgarskiej.

Zapowiedziała, że Unia jest gotowa wysłać na granice turecko- grecką Frontex, czyli wojska agencji ochrony unijnych granic.

Jednocześnie Ateny poinformowały, że ponad pięciuset uchodźców dopłynęło w niedzielę na wyspy Lesbos, Samos i Chios na Morzu Egejskim. Ponad trzystu dotarło na pokładzie statku ma Lesbos, kolejnych stu pięćdziesięciu na Samos.

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z nową falą uchodźców ze strony Turcji.



W 2015 roku Grecja stała się „wrotami” dla uchodźców zmierzających do Europy, głównie z Syrii.