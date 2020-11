Eurowizja Junior już w listopadzie. Ala Tracz będzie reprezentować Polskę

Ala Tracz ma 10 lat. Mieszka we wsi Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim z rodzicami, siostrą i ….. kotką Lili. Kocha taniec i podróże. Reprezentując Polskę w międzynarodowych konkursach muzycznych, odwiedziła Maltę, Bułgarię i Włochy. Ala uwielbia sport, szczególnie jazdę na rolkach, elektrycznej deskorolce, hulajnodze, rowerze oraz wspinaczkę linową. Ostatnio odkryła nową pasję – jazdę konną.

Ala uczestniczyła w programie „The Voice Kids”. W maju, w duecie z siostrą, wydała swój pierwszy singiel. We wrześniu wzięła w programie „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020”, który był krajowymi eliminacjami do konkursu Eurowizji Junior. Wygrała z piosenką „I’ll be standing”. 29 listopada będzie reprezentować Polskę podczas finału konkursu w Warszawie.

Twórcami muzyki i słów do piosenki „I’ll be standing” są znani i cenieni muzycy: Andrzej Gromala (Gromee) i Sara Chmiel – Gromala.

Gromee był kierownikiem muzycznym konkursu Eurowizji Junior 2019. W tym roku ponownie pełni tę funkcję podczas Eurowizji Junior 2020. Dwa lata temu reprezentował Polskę w 63 . Konkursie Piosenki Eurowizji. Sara Chmiel – Gromala jest wokalistką popularnego polskiego zespołu „Łzy”.

Piosenka opowiada o marzeniach i zmaganiach z własnymi słabościami. Nawet jeśli czasem nie wierzymy, że uda nam się spełnić marzenia, trzeba o to walczyć za wszelką cenę. Bo marzenia mają moc. A wszystko jest możliwe, dopóki mamy nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

Teledysk do tegorocznej piosenki eurowizyjnej to fabularna opowieść o sile dziecięcych marzeń i determinacji w dążeniu do ich spełnienia, o czym z wielką mocą śpiewa młodziutka niezwykle utalentowana Ala Tracz. Klip przedstawia historię młodej zawodniczki, która pomimo trudności uparcie dąży do realizacji własnych marzeń. Główną rolę zagrała Natalia Bartnik – nastoletnia polska judoczka, która ma na koncie rolę w nagrodzonym filmie Anny Jadowskiej „Dzikie róże”. W teledysku dziewczynka nie poddaje się, pomimo porażek, jakich doświadcza. Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu trenera (Jarosława Maślińskiego, który trenuje Natalię również w prawdziwym życiu) udaje jej się wygrać walkę z samą sobą. Ta sportowa opowieść, ilustrująca słowa piosenki Ali Tracz, pozwala jeszcze lepiej zrozumieć przesłanie utworu „I’ll be standing”: bez względu na to, o jaką dziedzinę życia chodzi, każde marzenie ma szansę się spełnić – trzeba tylko uwierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać! Klip „I’ll be standing” to dojrzałe spojrzenie na dzieciństwo – szczególny czas, w którym dzieci odnajdują swoje pasje, odnoszą pierwsze porażki i sukcesy. Zdjęcia do teledysku zostały zrealizowane we Wrocławiu w klubie sportowym MAKO JUDO.

„I’ll be standing” – w moim tłumaczeniu – to historia opowiadająca losy młodziutkiej dziewczyny (niemal rówieśniczki Ali), która swoją

determinacją, pracowitością i wiarą w marzenia osiąga wyznaczony przez siebie cel. Filozofia judo propaguje pewien uniwersalizm, prawdziwą wartością jest nie tyle osiągnięty cel (po zdobyciu szczytu na górze wyłaniają się kolejne do zdobycia), co sama droga, którą przebywa człowiek w procesie samodoskonalenia i rozwoju – tak o teledysku mówi reżyser.

Reżyserem i autorem scenariusza teledysku jest młody, uznany w środowisku muzycznym Pascal Pawliszewski, który stworzył również teledysk do utworu „Superhero” Viki Gabor, ubiegłorocznej reprezentantki Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Za tę realizację został wyróżniony nominacją do prestiżowej Nagrody Fryderyka. Pascal Pawliszewski jest reżyserem i autorem scenariuszy teledysków topowych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Współpracuje z uznanymi polskimi wytwórniami muzycznymi, takimi jak: Warner, Sony, Universal, Agora oraz gwiazdami m. in.: Lady Pank, Marylą Rodowicz, Anią Dąbrowska, Piotrem Cugowskim, Małgorzatą Ostrowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Michałem Bajorem, Roxi Węgiel, Viki Gabor, Zuzą Jabłońską, Natalią i Pauliną Przybysz, Melą Koteluk, Martą Gałuszewską, Anną Marią Jopek, Anną Wyszkoni. W swoim portfolio ma także filmy reklamowe i digitale dla takich marek jak: Disney, Decathlon, Opel, Toyota, The World Games, Medtube, Orange, NFM. Współpracuje także z największymi stacjami telewizyjnymi.