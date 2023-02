Europarlamentarzyści wzywają do wykluczenia Rosji i Białorusi z igrzysk olimpijskich w 2024 roku

W liście skierowanym do Rady Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do wykluczenia sportowców z Rosji i Białorusi z udziału w igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. "Dyktatorzy i reżimy autorytarne wykorzystują sport jako narzędzie rozszerzania swoich wpływów" - podkreślili eurodeputowani.