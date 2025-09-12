Europa wzywa rosyjskich dyplomatów po incydencie z dronami nad Polską

Szef MSZ Niderlandów David van Weel oświadczył, że wezwał rosyjskiego ambasadora, a naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest „nie do przyjęcia”.

– „Lekkomyślne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję zagraża bezpieczeństwu Europy. Dlatego dziś poleciłem wezwać ambasadora Rosji” – napisał na platformie X, co cytowała agencja ANP.

Premier Dick Schoof dodał, że Królowskie Siły Powietrzne, w tym F-35, udzieliły wsparcia w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów nad terytorium Polski. Odrzucił też zapewnienia Moskwy, że wtargnięcie było przypadkowe i że brakuje dowodów na rosyjskie pochodzenie bezzałogowców:

– „To albo rażące niedbalstwo, albo poważne naruszenie przestrzeni powietrznej NATO” – stwierdził. Zapowiedział, że nie wyklucza dalszych sankcji wobec Rosji.

Hiszpania wezwała w czwartek rano chargé d’affaires Rosji Antona Czerepowa, by złożyć protest w związku z incydentem w Polsce. Czerepow kieruje ambasadą w Madrycie do czasu wyznaczenia ambasadora. Później o podobnych działaniach poinformowały Czechy, Belgia, Szwecja i Łotwa.

– „Naruszenia ze strony Rosji są nie do przyjęcia i zagrażają bezpieczeństwu Europy” – oświadczyła po spotkaniu z ambasadorem Rosji szefowa szwedzkiej dyplomacji Maria Malmer Stenergard.

– „Podkreślono prawo Polski do zapewnienia integralności terytorialnej i obrony swojej przestrzeni powietrznej” – dodał szwedzki resort.

W piątek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot zapowiedział wezwanie rosyjskiego ambasadora w Paryżu.

– „Przekażemy, że nie damy się zastraszyć (…). Celowo czy nie, przypadkowo czy nie – to bardzo poważne i całkowicie nie do przyjęcia” – powiedział w radiu France Inter.

Unia Europejska przekazała, że wezwała ambasadorów Rosji i Białorusi w Brukseli.

– „Jasno oświadczyliśmy, że ten lekkomyślny czyn oznacza poważną eskalację po stronie Rosji i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli UE” – poinformował przedstawiciel UE, dodając, że ambasadorowie stawili się w czwartek.

W środę w nocy doszło do 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej; nikt nie ucierpiał. Premier Donald Tusk przekazał, że po poderwaniu myśliwców przez Polskę i sojuszników zestrzelono co najmniej trzy drony. Warszawa określiła incydent jako prowokację na dużą skalę wymierzoną w Polskę. Ukraina i Unia Europejska uznały zdarzenie za test determinacji NATO.

Polska pozostaje kluczowym sojusznikiem Ukrainy, przyjęła ponad milion uchodźców i jest głównym punktem tranzytowym zachodniej pomocy humanitarnej i wojskowej dla Kijowa.