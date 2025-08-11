Europa: przyszłość Ukrainy nie może być ustalana za jej plecami

Jednocześnie przedstawiciele państw europejskich przyznają, że Rosja prawdopodobnie nie zrezygnuje z okupowanych terenów Ukrainy.

Przed piątkowym szczytem w stanie Alaska prezydent USA Donald Trump zasugerował, że ostateczne porozumienie kończące wojnę między Moskwą a Kijowem mogłoby obejmować wymianę terytorialną. Jednakże przedstawiciele Europy nie widzą żadnych oznak, by Rosja była gotowa zaoferować coś w zamian. Ani Ukraińcy, ani Europejczycy nie zostali zaproszeni na ten szczyt.

„Za agresję nie może być nagrody”

Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej spotykają się w poniedziałek po weekendowych rozmowach doradców ds. bezpieczeństwa z USA i Europy. Narasta wśród nich niepokój, że Rosja będzie próbować ogłosić polityczne zwycięstwo, przedstawiając Ukrainę jako stronę niechętną kompromisom.

W Europie i na Ukrainie rosną obawy, że Kijów mógłby zostać zmuszony do rezygnacji z części terytoriów lub zaakceptowania innych ograniczeń suwerenności. Ukraina i jej europejscy sojusznicy odrzucają możliwość, by Władimir Putin mógł stawiać jakiekolwiek warunki terytorialne jeszcze przed zawarciem rozejmu.

„Dążąc do trwałego i sprawiedliwego pokoju, kierujemy się jasnym prawem międzynarodowym: wszystkie tymczasowo okupowane terytoria należą do Ukrainy” – powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed spotkaniem ministrów. „Trwały pokój oznacza również, że za agresję nie może być nagrody” – dodała.

Premier Polski Donald Tusk, cytowany przez PAP, zaznaczył, że „dla Polski i naszych europejskich partnerów – i, mam nadzieję, dla całego NATO – oczywiste jest, że granic państw nie można zmieniać siłą”. Każda decyzja dotycząca terytoriów lub warunków pokoju „musi zostać podjęta przy udziale Ukrainy”.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w niedzielę, że Niemcy nie zgodzą się, by Rosja i Stany Zjednoczone omawiały kwestie terytorialne bez udziału Europejczyków i Ukraińców.

Rzeczywistość na froncie

Trudno jednak ignorować sytuację na miejscu. W 2022 roku Rosja ogłosiła aneksję obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy oraz zaporoskiego i chersońskiego na południu, mimo że nie kontroluje ich w całości. W 2014 roku zajęła również Krym.

Na liczącej około 1000 km linii frontu większe siły rosyjskie powoli, ale konsekwentnie posuwają się naprzód, prowadząc kosztowną letnią ofensywę. Według danych ONZ, w wyniku nieustających bombardowań terenów zurbanizowanych zginęło już ponad 12 tysięcy ukraińskich cywilów.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w niedzielę w rozmowie z CBS, że kwestia faktycznej kontroli Rosji nad częścią Ukrainy „będzie musiała zostać omówiona” podczas ewentualnych rozmów pokojowych po szczycie w Alasce.

„Zachód nigdy nie uzna tego w sensie prawnym” – zaznaczył Rutte, dodając jednak, że możliwe jest milczące przyjęcie takiego stanu rzeczy.

Jako przykład przytoczył fakt, że od 1940 do 1991 roku USA utrzymywały dyplomatyczne przedstawicielstwa Estonii, Łotwy i Litwy, uznając, że choć były kontrolowane przez Związek Radziecki, ich aneksja nie została uznana prawnie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie może zgodzić się na oddanie jakiejkolwiek części terytorium – zwłaszcza bez uprzedniego rozejmu – wiedząc, że tysiące żołnierzy zginęło, broniąc tych ziem.

W ocenie wielu obserwatorów, Władimir Putin bardziej niż samymi terytoriami interesuje się zapewnieniem, że Ukraina stanie się państwem podporządkowanym Rosji, z prorosyjskim rządem, który zrezygnuje z członkostwa w NATO – podobnie jak prorosyjskie regiony w Gruzji, które zablokowały jej wejście do Sojuszu.

Wołodymyr Zełenski podkreśla, że rozmowy pokojowe mogą rozpocząć się dopiero po zatrzymaniu walk na linii frontu – z czym zgadza się Europa. Według europejskich liderów, ewentualna wymiana terytorialna powinna być decyzją samej Ukrainy, a nie warunkiem rozejmu.

Roszczenia terytorialne mogłyby też być częścią szerszych rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, by zapobiec przyszłej wojnie.

Zdaniem Europejczyków najlepszą ochroną dla Kijowa są silne siły zbrojne, które będą odstraszać Rosję przed nową agresją. Uważają oni, że Ukraina nie powinna mieć żadnych ograniczeń dotyczących wielkości armii, uzbrojenia, sprzętu wojskowego czy amunicji.

Ponadto twierdzą, że Ukrainie nie można zakazać dążenia do członkostwa w UE ani zmuszać jej do neutralności. Administracja Donalda Trumpa już wcześniej odrzuciła możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO w najbliższej przyszłości.