Europa na bieżąco. Na emeryturę będziemy przechodzili znacznie później

Wyzwania demograficzne, przed którymi stoją państwa Unii Europejskiej rodzą szereg problemów. Komisja Europejska opracowała plan zaradczy, który przewiduje walkę z dyskryminacją osób starszych na rynku pracy, a także zapewnienie kobietom większych szans w zakresie zatrudnienia oraz bardziej elastyczne zasady pracy, by mogły się zajmować rodziną. Z badań wynika, że to na kobietach spoczywa również opieka nad starzejącymi się rodzicami.

Problemy demograficzne mocno uderzą w rynek pracy, co oznacza, że na emeryturę będziemy przechodzili znacznie później. Z najnowszych danych Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny) wynika, że średnia długość życia w zdrowiu (bez ograniczeń w aktywności) wyniosła w 2018 r. 64,2 lata dla kobiet i 63,7 lat dla mężczyzn. Na Litwie – 59,1 dla kobiet ir 56,3 lat dla mężczyzn.

Po raz pierwszy kwestią starzenia się ludności zajęła się Rada Europejska na szczycie, który odbył się w Sztokholmie w marcu 2001 r. Przedstawiciele państw członkowskich wyrazili opinię, że przemiany demograficzne stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla przyszłego rozwoju kontynentu. Od tego czasu kwestie starzenia się populacji, coraz większa liczba rodzin bezdzietnych, zwiększenie wskaźników zatrudnienia i wydajności są ciągłym tematem dyskusji.

