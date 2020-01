Epidemia w Chinach. UE podnosi poziom zagrożenia

vdu

Ta kwestia została wczoraj omówiona na spotkaniu przedstawicieli unijnych krajów w Brukseli, zwołanym przez Komisję Europejską. Śmiercionośny wirus, wywołujący ostre zapalnie płuc, który pojawił się w Chinach, zabił 17 osób, potwierdzonych zostało ponad 570 przypadków zachorowań. Dziś Światowa Organizacja Zdrowia może zdecydować, czy epidemia koronawirusa stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Podczas spotkania unijnych ekspertów przedstawiciele państw członkowskich poinformowali o podjętych środkach bezpieczeństwa. Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że do tej pory tylko Włochy zdecydowały o wprowadzeniu kontroli osób lądujących na lotniskach w Rzymie i Mediolanie.

Ewentualne decyzje o środkach zaradczych na poziomie unijnym eksperci z krajów członkowskich uzależniają od analizy ryzyka Światowej Organizacji Zdrowia, a ta na razie nie zdecydowała się na ogłoszenie światowego pogotowia.

„Mamy informacje od władz Chin o wirusie, ale uznaliśmy, że nie są one na tyle precyzyjne, by już teraz można było podjąć decyzję i ogłosić zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym” – poinformował wczoraj dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Przyznał, że niepokojąca jest informacja, że koronawirus może się rozprzestrzeniać między ludźmi, ale podkreślił, że potrzeba więcej informacji o wirusie i szybkości jego rozprzestrzeniania.