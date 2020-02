Emmanuel Macron po raz pierwszy w Polsce

vdu

Wizytę w Polsce Prezydent Emmanuel Macron rozpocznie od powitania przez Prezydenta Andrzeja Dudę w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Następnie odbędą się rozmowy w „cztery oczy”, rozmowy plenarne, wspólna konferencja prasowa.

Minister Szczerski podkreślił, że pierwsza po wielu latach wizyta Prezydenta Francji w Polsce odbędzie się pierwszego dnia roboczego w UE po brexicie. Zaznaczył, że brexit wpłynie na zwiększenie wpływu pięciu dużych stolic Europy kontynentalnej, w tym Paryża, Berlina, Rzymu, Madrytu i Warszawy. – W takim układzie kontynentalnej Europy dialog polsko-francuski jest niezbędny do tego, żeby UE dobrze funkcjonowała, żeby także podejmowała decyzje długofalowe – powiedział.

– Myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby ten pogłębiony dialog polsko-francuski uruchomić po, nie ukrywajmy, latach pewnego marazmu. Teraz mamy szansę także na to, żeby na najwyższym szczeblu ten dialog polityczny polsko-francuski się toczył – dodał minister Szczerski.

NATO

Wśród najważniejszych tematów rozmów Prezydentów Polski i Francji wymienił przyszłość NATO i relacji transatlantyckich, także w kontekście UE. – Polska nie ma zastrzeżeń co do tego, żeby europejska część sojuszniczego bezpieczeństwa, obrony się rozwijała, ale ona musi być kompatybilna z NATO i to NATO jest podstawową strukturą bezpieczeństwa euroatlantyckiego – zaznaczył minister.

Szef Gabinetu Prezydenta ocenił, że aby rozwijać bezpieczeństwo europejskie, projekty UE muszą być włączone do polityki NATO, muszą być do niej dopasowane. – Francja jest silnym i ważnym partnerem NATO, jest także bardzo ważnym „udziałowcem” bezpieczeństwa międzynarodowego i jest to część odpowiedzialności Polski i Francji za to, żeby bezpieczeństwo Europy rozwijało się w ramach NATO, przy silnej europejskiej odnodze oraz przez kompatybilność działań UE-NATO – podkreślił.

Ukraina

Krzysztof Szczerski jako kolejny istotny temat poniedziałkowych rozmów wymienił sytuację na Ukrainie oraz rozwój prac w ramach formatu normandzkiego (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja) i procesu mińskiego.

Przypomniał również o przypadającym na 2022 r. przewodnictwie Polski w OBWE i ocenił, że Polska powinna być obecna w dyskusjach na temat strategii pokoju na Ukrainie.

Trójkąt Weimarski

Jako kolejny temat rozmów Szef Gabinetu Prezydenta wskazał przyszłość Trójkąta Weimarskiego. – Uważamy, że nadszedł czas, żeby Trójkąt Weimarski rzeczywiście także na najwyższym szczeblu odnowić – podkreślał.

Szczerski zaznaczył jednocześnie, że Polska, Francja i Niemcy współpracują w ramach Trójkąta Weimarskiego na szczeblu ministerialnym, ambasadorów i doradców prezydenta. Przypomniał, że to Francja jest odpowiedzialna za zorganizowanie kolejnego szczytu w tym formacie.

– Mamy nadzieję, że dobra dyskusja w Polsce przełamie ten impas i będziemy mogli spodziewać się w najbliższym czasie zaproszenia i tego, że szczyt Trójkąta Weimarskiego rzeczywiście się odbędzie, bo przyszłość Europy, relacji euroatlantyckich, relacji UE-USA, polityki ukraińskiej, polityki wobec Rosji jest znakomitym polem do rozmów w trójkącie między Warszawą, Berlinem a Paryżem – mówił.

Rozszerzenie UE i NATO

Wśród tematów rozmów Krzysztof Szczerski wymienił też bezpieczeństwo technologiczne i kwestię powstania sieci 5G oraz politykę rozszerzenia UE i NATO. Szef Gabinetu Prezydenta przypomniał w tym kontekście twarde stanowisko Paryża wobec polityki rozszerzenia i francuskie weto wobec otwarcia rozmów akcesyjnych m.in. z Macedonią Północną.

– Będziemy przekonywać partnerów francuskich do tego, żebyśmy pozostawili otwarte drzwi dla państw, które aspirują do członkostwa w UE oraz NATO – podkreślał.

Krzysztof Szczerski zaznaczył również, że Prezydent Andrzej Duda będzie chciał rozmawiać również o przyczynach sceptycznego stanowiska francuskiego oraz możliwościach jego przełamania. Przypomniał także, że w przyszłym tygodniu Prezydent spotka się z Prezydentem Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskim, któremu przekaże efekt rozmów z E.Macronem.

Klimat

Szef Gabinetu Prezydenta jako istotny temat rozmów wskazał także politykę klimatyczną oraz konieczność sprawiedliwej transformacji energetycznej, która – jak dodał – będzie społeczne akceptowalna i racjonalna ekonomicznie. Deklarował, że Polska będzie przekształcać gospodarkę, ale w zgodzie ze społeczeństwem i regułami ekonomicznymi.

– To wszystko pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z tematami wagi ciężkiej. To jest wizyta wagi ciężkiej, to są tematy wagi ciężkiej. Rola Paryża, Warszawy, Berlina i innych stolic europejskich w najbliższym czasie będzie kluczowa w ogóle dla kierunków polityki na naszym kontynencie i polityki globalnej – dodał.

Krzysztof Szczerski wyraził także nadzieję na podpisanie w trakcie wizyty Prezydenta Francji w Polsce programu wykonawczego do partnerstwa strategicznego.

– Mamy nadzieję, bo taki jest plan, że będziemy gotowi do tego, żeby podczas tej wizyty podpisać w Polsce, w Warszawie, wieloletni program współpracy polsko-francuskiej, czyli program wykonawczy do partnerstwa strategicznego, które zostało zawarte między Polską a Francją – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta.

Wizyta Prezydenta Francji Emmanuela Macrona będzie jego pierwszą wizytą w Polsce.

źródło: prezydent.pl