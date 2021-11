Elżbieta Witek: Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz

Od poniedziałkowego poranka duża grupa migrantów gromadzi się na granicy Białorusi z Polską, planując przekroczenie granicy. Migranci znajdują się w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy. Z ostatnich informacji wynika, że próbują siłowo wejść na terytorium Polski.

„Migranci są żywą tarczą, którą bezwzględnie wykorzystują władze Białorusi”

Marszałek Sejmu w poniedziałkowym wystąpieniu telewizyjnym stwierdziła, że rozpoczęła się największa do tej pory próba bezprawnego, masowego i siłowego naruszenia integralności wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. – Do okolic Kuźnicy Białostockiej dotarła bardzo liczna grupa migrantów, uformowana i kierowana przez białoruskie służby. Stanęliśmy w obliczu największego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej – powiedziała.

– Łukaszenka naraża życie migrantów by doprowadzić do eskalacji kryzysu. Musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz – marszałek Sejmu @elzbietawitek pic.twitter.com/WHtm7FM2Aq — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) November 8, 2021

Witek przypomniała, że hybrydowe działania Alaksandra Łukaszenki trwają od wiosny tego roku, a w ich wyniku gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską. Dodała, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. takich prób.

– Reżim z Mińska cynicznie, w sposób zorganizowany napędza nielegalną migrację by osiągnąć własne cele polityczne i zdestabilizować sytuację na wschodniej granicy Polski i w całej Unii Europejskiej. Migranci są żywą tarczą, którą bezwzględnie wykorzystują władze Białorusi. W instrumentalny sposób, często przy użyciu gróźb czy szantażu haniebnie wykorzystuje mężczyzn, bezbronne kobiety oraz dzieci – powiedziała marszałek Sejmu.

Jak dodała, Łukaszenka naraża życie i zdrowie migrantów by prowokować i doprowadzić do eskalacji kryzysu. – To trzeba jednoznacznie potępić. Aleksander Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO. Już dziś nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili tę agresję i wezwali do jej natychmiastowego zakończenia – zauważyła Witek.

„Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz”

Zapewniła, że Polska jest przygotowana na każdy scenariusz. – Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Na obszar największego zagrożenia skierowano dodatkowych funkcjonariuszy oraz odpowiednie siły w celu zapewnienia ochrony granicy Rzeczpospolitej i Unii Europejskiej. Funkcjonariuszy Straży Granicznej wspiera w działaniach ponad 12 tys. żołnierzy oraz policjantów. W gotowości są Wojska Obrony Terytorialnej. Od początku kryzysu współpracujemy w ramach sojuszy i mamy deklaracje wsparcia i pomocy. Obrona granicy jest naszym priorytetem. Będziemy w tym nieugięci i skuteczni – podkreśliła marszałek.

Przypomniała, że w poniedziałek odbyły się posiedzenia Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, które przychyliły się do jej wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu na wtorek. Witek stwierdziła, że obecna sytuacja jest testem dla całej klasy politycznej.

– Są takie momenty w życiu naszego narodu, gdzie musimy zapomnieć o politycznych interesach, animozjach, sporach i w duchu jedności oraz solidarności zadbać o interes naszego kraju. Musimy wspólnie zatroszczyć się o suwerenność Polski. Bezpieczeństwo Polaków jest naszym wspólnym najważniejszym obowiązkiem. W obliczu zewnętrznego zagrożenia tylko to ma znaczenie – oświadczyła marszałek Sejmu.

Podziękowała również wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy zabezpieczają granicę. – Zrobimy wszystko, by obronić naszą granicę. Nie pozwolimy naruszać zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Nie ulegniemy szantażom i agresji. Powstrzymamy tę migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel, ponad wszelkimi podziałami. Bądźmy razem w tych trudnych chwilach próby – zaapelowała marszałek Sejmu.

Sztab kryzysowy, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Sejm zbierze się we wtorek o godz. 16 na posiedzeniu, w trakcie którego wysłucha informacji rządu o sytuacji na granicy Polski z Białorusią.

W BBN w poniedziałek po południu odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów: MSWiA, MSZ i MON.

Solidarność z Polską wobec sytuacji na wschodniej granicy wyraziły m.in. państwa bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia.