Elon Musk odzyskał tytuł najbogatszego człowieka na świecie

Muska zdetronizował wówczas Bernard Arnault, szef Louis Vuitton Moët Hennessy, największego konglomeratu luksusowych marek na świecie. Teraz jednak założyciel Tesli wrócił na szczyt dzięki wzrostowi wartości akcji tej firmy – informuje Bloomberg.

W poniedziałek wieczorem, około godz. 23:00 czasu litewskiego, akcje Tesli wzrosły o 5,5% do 207,63 USD. Agencja wiąże to z pozytywnymi informacjami dotyczącymi fabryki w Grünheide pod Berlinem. Obecnie pracuje tam ponad 10 tys. osób, a co tydzień z linii produkcyjnej zjeżdża 4 tys. samochodów. Tesla chce tam produkować pół miliona pojazdów rocznie i docelowo zatrudniać 12 tys. osób.

Według Bloomberga wzrost wartości akcji koncernu zwiększył wartość fortuny Muska do 187,1 mld USD, przewyższając fortunę Arnaulta szacowaną na 185,3 mld USD.