Dzisiaj warszawiacy oddadzą hołd powstańcom – na lądzie, wodzie i w powietrzu

W piątek, punktualnie o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. O tej godzinie miasto zatrzyma się na minutę – staną przechodnie, zatrzymają się samochody, tramwaje i autobusy.

Tradycyjnie mieszkańcy spotkają się na rondzie Dmowskiego, gdzie staną w milczeniu. Na placu Zamkowym przechodnie utworzą ogromny znak Polski Walczącej, zapalą też znicze przy pomniku Małego Powstańca.

Z inicjatywy Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Warszawskiego na niebie pojawi się znak Polski Walczącej – narysowany białą smugą dymu przez pilotów. Oprócz tego wzdłuż Wisły przeleci samolot holujący baner z napisem „Pamiętamy 1944”.

Dymny znak będzie malowany o 17 i widoczny w osi Alej Jerozolimskich, mniej więcej od Dworca Centralnego do ronda de Gaulle’a. Piloci wykonają go także ponownie w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.

Również o 17 zostanie złożony wieniec na Wiśle w okolicach mostu Poniatowskiego – symbolicznego miejsca zatopienia statku „Bajka”. Flotylla kilkudziesięciu jednostek od 15.30 będzie płynąć w górę Wisły z wysokości Podzamcza – Bulwaru Karskiego oraz plaży Rusałka/Przystań Aquatica. Co roku w wydarzeniu uczestniczą statki Wodociągów Warszawskich i miejskie promy.

Po godzinie 17 z ronda Dmowskiego w stronę placu Krasińskich wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez środowiska narodowe.

O godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, podczas którego wspólnie z mieszkańcami zaśpiewane zostaną najbardziej znane piosenki powstańcze.

Natomiast godzinę później na Kopcu Powstania Warszawskiego (park Akcji) „Burza” zapalony zostanie „Ogień pamięci”, który będzie się palił przez 63 dni.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.