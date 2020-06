Dziś polski dzień Ojca

Szanowni Panowie – Drodzy Ojcowie!

W Dniu Ojca składamy Panom serdeczne życzenia zdrowia i siły, radości i satysfakcji z życia domowego oraz wielu sukcesów zawodowych. Chcemy podziękować za to, że są Panowie wspaniałymi opiekunami swoich rodzin, zapewniając bliskim poczucie bezpieczeństwa i pomyślność.

Jeśli pierwszym słowem dziecka jest często „mama”, to drugim „tata”. Niezależnie od zmian zachodzących wokół nas, ojcowie są i pozostaną niezastąpieni w roli przewodników, wzorców i mistrzów dla swoich dzieci. Wprowadzają je w świat, przekazują swoją wiedzę i umiejętności. Dają przykład odwagi i konsekwencji w dążeniu do celów. We własny męski sposób kochając dzieci i wyrażając troskę o nie, zapewniają im spokój oraz pewność, że zawsze można wesprzeć się na silnym ojcowskim ramieniu. Pamięć o tym pięknym doświadczeniu towarzyszy potem dzieciom przez całe życie.

Ojcostwo ma ogromne znaczenie dla kondycji polskich rodzin, łączących je więzi oraz dla rozwoju całego naszego społeczeństwa. Ojcowie razem z Matkami tworzą swoim pociechom warunki do prawidłowego rozwoju, odkrywania własnych talentów, nauki i dorastania. Dzięki wysiłkom swoich ojców młodzi Polacy wchodzą w dorosłość dobrze przygotowani do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych, do pracy zawodowej i do budowania własnych rodzin, stając się powodem ojcowskiej dumy. Za to wszystko z całego serca Panom dziękujemy.

Niech dzisiejsze święto, przypadające u progu lata, będzie pełne słońca i nadziei na dobrą przyszłość. Mamy za sobą trudne miesiące zmagań z epidemią, które były też szczególnym czasem dla polskich rodzin. Dzięki rodzicielskiej mądrości Ojców i Matek dzieci uniknęły narażenia na groźną chorobę. I za ten przykład, jak zmagać się z przeciwnościami, także gorąco dziękujemy.

Przed nami wakacje i nowe wyzwania. Wielu Ojców spędzi ten czas na wyjazdach rodzinnych, inni jednak wznawiają teraz intensywną działalność. Życzymy, by zarówno wspólny wypoczynek, jak i wytężona praca po okresie epidemii dobrze przysłużyły się Panom i Panów bliskim.

Raz jeszcze – wszystkiego dobrego dla wszystkich polskich Ojców i Ich rodzin!

Z wyrazami szacunku i sympatii



Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda