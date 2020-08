Dziś obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego

„Polscy piloci są gotowi w każdej chwili przechwycić dowolny obiekt w przestrzeni powietrznej naszego kraju. Dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie. Jako Minister Obrony Narodowej dążę do tego, aby Siły Powietrzne były jak najlepiej przygotowane do realizacji swoich zadań. Dlatego podjąłem starania, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupił nowoczesne samoloty V generacji F-35, które znacząco wzmocnią potencjał polskiego lotnictwa wojskowego” – napisał w liście do żołnierzy szef MON RP, Mariusz Błaszczak.