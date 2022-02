Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego to dzień upamiętniający urodziny dwóch skautów: Roberta i Olave Baden-Powell. Pomysł ustanowienia tego dnia urodził się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r. w USA. Początkowo było to święto skautek, jednak z czasem do jego obchodów również dołączyli skauci. Od 2005 r. Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek wybrało dorocznie ważny temat międzynarodowy jako temat światowego Dnia Myśli Braterskiej, okazję do poznania i docenienia innych krajów i kultur, a także zwiększenia świadomości i wrażliwości na problemy globalne.

Robert Baden-Powell to brytyjski wojskowy, generał porucznik, pisarz, twórca i założyciel skautingu. Baden-Powell służył w armii brytyjskiej od 1876 do 1910 w Indiach i Afryce. W 1899 r., w czasie II wojny burskiej w Afryce Południowej, dowodził obroną miasta Mafeking. Kilka jego książek wojskowych, napisanych dla rozpoznania wojskowego i szkolenia wywiadowców, było również czytanych przez chłopców. Zainspirowany tym zjawiskiem, napisał książkę „Skauting dla chłopców”, opublikowaną w 1908 r., przeznaczoną dla młodych czytelników. Podczas pisania, wypróbowywał swoje pomysły podczas obozu na wyspie Brownsea w sierpniu 1907 r. Uczestników znalazł wśród lokalnych Boys’ Brigade oraz synów jego przyjaciół. Obecnie jest to postrzegane jako początek skautingu.

Jak wspomnieliśmy wcześniej R. Baden-Powell zapoczątkował ruch skautów, lecz nie zapomiał o dziewczynach i już w 1909 r. został założony ruch skautek. Robert Baden-Powell uważał, że ruch skautek powinien być prowadzony przez kobiety i dlatego w 1910 r. poprosił o pomoc swoją siostrę Agnes Baden-Powell. W 1912 r. ożenił się z Olave St. Clair Soames, która dołączyła do pracy z jego siostrą Agnes.