Dyrektor generalny WHO: w 2023 roku będziemy mogli ogłosić koniec pandemii Covid-19

„W minioną sobotę minęły trzy lata od momentu, kiedy WHO po raz pierwszy stwierdziła, że wybuch epidemii Covid-19 może być określony mianem pandemii. (…) Bardzo cieszy fakt, że po raz pierwszy tygodniowa liczba zgłoszonych zgonów jest obecnie niższa niż wtedy, gdy przed trzema laty po raz pierwszy użyliśmy słowa +pandemia+. To znacząca poprawa. (…) Najważniejsze jest teraz, żebyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski z tej pandemii” – podkreślił Ghebreyesus podczas uroczystości zorganizowanej przez amerykańską uczelnię University of Michigan.