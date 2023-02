Duda w Łotwie: jestem przygotowany na to, że żelazna kurtyna zostanie odbudowana

Prezydent Duda i prezydent Łotwy Egils Levits uczestniczyli w czwartek w Rydze w spotkaniu z ekspertami, które poświęcone było kwestiom bezpieczeństwa.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska dołoży wszelkich starań, żeby nie doszło do wybuchu regionalnej wojny w Europie. Zaznaczył przy tym, że Polska buduje w tym celu militarny potencjał odstraszania. „W tym momencie mobilizujemy się. W Polsce jest to zrozumiałe. Zwiększamy limit naszych wydatków obronnych, one przekroczyły niedawno 2 proc., będą prawdopodobnie na poziomie 4 proc. w 2023 r. Polskie społeczeństwo jak na razie znakomicie to rozumie” – mówił.

Prezydent odniósł się też do apeli o niedoprowadzenie do odbudowania żelaznej kurtyny. „Jestem przygotowany na to, że żelazna kurtyna zostanie odbudowana, jeżeli będę miał do czynienia za wschodnią granicą z agresywnym państwem, które chce zabijać swoich sąsiadów, które chce zabierać im ziemię, które chce odbierać im wolność. To ja jestem gotów zbudować żelazną kurtynę aż do chmur, po to tylko żeby trzymali się od nas z daleka” – powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że Polacy nigdy więcej nie chcą u siebie „ruskiego miru”. „Niech Rosja zachowa swój ruski mir dla siebie. jeżeli im się podoba. Nam się nie podoba” – oświadczył.

Podkreślił przy tym, że Polska jest częścią NATO. „Wierzę, że także dzięki temu będziemy w stanie oprzeć się wszelkim zakusom niewolenia nas i narzucania nam obcej władzy. Dla mnie to kwestia fundamentalna” – zaznaczył Duda.