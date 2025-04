Duda: przyszły papież musi być przede wszystkim człowiekiem wielkiego ducha

W sobotę w Watykanie odbył się pogrzeb papieża Franciszka, który zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat po ponad 12 latach pontyfikatu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele polskich władz, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Duda, pytany wieczorem w rozmowie z Polsat News o to, czy osoba, która zostanie kolejnym papieżem, powinna być dyplomatą, czy tylko przywódcą duchowym.

„Oczywiście dobrze jest, jeżeli to jest ktoś, kto ma również takie trochę kwalifikacje polityczne. To jest, mimo wszystko, funkcja też i polityczna w jakiejś mierze, choćby dlatego, że jest głową państwa watykańskiego, ale tak naprawdę jest wielkim światowym przywódcą” – odparł.

„Ale przede wszystkim to musi być człowiek wielkiego ducha” – zaznaczył prezydent.

Duda podkreślił, że papieża Franciszka znał osobiście i miał okazję sześciokrotnie z nim rozmawiać. Ocenił również, że sobotnia uroczystość pożegnania papieża nie była „uroczystością rozpaczy”, choć była podniosła i refleksyjna.

„Żal mi bardzo z tego powodu, że Ojciec Święty odszedł. Chociaż wiem, jako chrześcijanin i jako katolik, że odszedł do Domu Ojca, więc przeszedł do lepszego życia” – powiedział.

Według prezydenta papież Franciszka lubił ludzi i troszczył się o nich, a jego pontyfikat nacechowany był „kwestią miłosierdzia” i „niesienia wsparcia tym w trudniejszej sytuacji”.

„Może to w jakimś stopniu wynikało z tego, gdzie przeżył swoje życie – w Ameryce Południowej, gdzie ta kwestia biedy jest bardzo szczególna. Trochę to jest inny sposób patrzenia na świat niż u nas w Europie” – powiedział. Zaznaczył, że było to jego wielką wartością i cechą charakterystyczną.