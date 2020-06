Duda: Centralny Port Komunikacyjny będzie ogromnym impulsem rozwojowym dla gospodarki

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy oraz drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

,, Szacuje się, że realizacja CPK w Polsce stworzy 150 tys. miejsc pracy, bezpośrednio przy samym porcie ok. 40 tys. i 110 tys. we wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych, jakie będą wokół niego. To 1800 km nowych linii kolejowych, 400 km nowych dróg, ok. 45 milionów pasażerów rocznie, którzy będą przybywali do Polski w związku z funkcjonowaniem tego portu komunikacyjnego w wersji podstawowej, a w wersji dalekosiężnej – może nawet 70 mln ludzi rocznie” – wymieniał Andrzej Duda.

W ocenie Prezydenta wielkie inwestycje są istotne. ,,Chcemy, żeby Polska była krajem tak rozwiniętym, aby odnosiło się to odpowiednio do jej wielkości, położenia i do tego, jak wielkim jesteśmy narodem” – mówił.

,,Dlatego powstała idea budowy CPK – portu komunikacyjnego, który będzie nie tylko hubem przesiadkowym w skali Europy, ale który będzie też ogromnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, który wpisze się w wielki plan Trójmorza, bo będzie największym portem komunikacyjnym w naszym regionie, który zepnie komunikacyjnie właściwie wszystkie regiony Polski poprzez rozwiniętą sieć kolejową i rozwiniętą sieć drogową” – akcentował.