Drugi szpital tymczasowy w Warszawie na Okęciu

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podjął decyzję o tym, że Wojsko Polskie zorganizuje drugi tymczasowy szpital wojskowy do walki z epidemią COVID-19 w hangarze I Bazy Lotnictwa Transportowego na Okęciu, a nie w hali EXPO XXI. Szpital zacznie funkcjonować w listopadzie. Będzie się składał z 250 łóżek.

Wojsko zorganizuje szpital tymczasowy w hangarze 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.Specjaliści z @WIMWarszawa, którzy będą odpowiedzialni za jego przygotowanie zapewnią najwyższą jakość leczenia 250 chorych na COVID-19. Szpital zacznie funkcjonować jeszcze w listopadzie pic.twitter.com/99os7aEw0S — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 6, 2020

– Zmieniliśmy lokalizację szpitala tymczasowego organizowanego w Warszawie przez Wojskowy Instytut Medyczny. Powstanie on w hangarze bazy lotniczej na Okęciu, a nie w hali EXPO XXI – poinformował szef MON.

Jak zaznaczył szef MON za zmianą lokalizacji przemawiają względy finansowe. – Efektywnej wydamy pieniądze, które przeznaczyliśmy na ten cel, dlatego, że baza jest w pełni własnością Wojska Polskiego. Przeniesienie lokalizacji wiąże się z tym, że nie musimy płacić czynszu właścicielowi EXPO. Te pieniądze przeznaczamy na wyposażenie szpitala i czas przygotowania tego szpitala znacząco się skróci – podkreślił minister.

Zorganizowany na terenie Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie szpital tymczasowy będzie świadczył pomoc chorym na koronawirusa. – W kwestii zmiany lokalizacji odbyło się kilka odpraw i wizji lokalnych. Lekarze i epidemiolodzy stwierdzili, że jest to dobre miejsce, które można w krótkim czasie przystosować właśnie do tej funkcji. Chciałbym podkreślić, że lekarze którzy stanowią zespół szpitala przy Szaserów, to świetni lekarze wojskowi, którzy mają również doświadczenia z pracy na misjach wiosną tego roku we Włoszech w Lombardii i w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Te doświadczenia są wykorzystywane przy organizacji właśnie szpitala tymczasowego – zaznaczył minister.

Od początku pandemii w Polsce żołnierze wspierają działania, dzięki którym możliwe jest ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, a także łagodzenie jej skutków. Każdego dnia wojskowi dezynfekują m. in. szpitale, placówki opieki medycznej, domy pomocy społecznej, stacje ratownictwa medycznego oraz karetki pogotowia.

Również wojskowi studenci medycyny pomagają w walce z koronawirusem. Prawie setka studentów, z ostatnich roczników będzie pomagać w leczeniu pacjentów z COVID. 400 młodszych będzie wspierać służbę zdrowia w opiece pielęgniarskiej i jako sanitariusze.

Głównym zadaniem żołnierzy jest obecnie odciążenie cywilnego systemu ochrony zdrowia.

Na podst. gov.pl