Drugi dzień wizyty prezydenta Dudy we Włoszech

Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia popiersia generała Władysława Andersa w ambasadzie RP w Rzymie.

Fot. Jakub Szymczuk KPRP

Następnie na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino Prezydent z Małżonką złożył kwiaty oraz wziął udział w uroczystości upamiętniającej polskich żołnierzy. Para Prezydencka odwiedziła też Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego oraz spotkała się z władzami miasta Cassino i młodzieżą polskich szkół we Włoszech.

Wizyta na Monte Cassino jest głównym punktem dzisiejszego programu prezydenta Andrzeja Dudy podczas pobytu we Włoszech.

Andrzej Duda pozostanie we Włoszech do piątku, kiedy to planowane jest jego spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w Watykanie.