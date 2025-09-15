Druga wizyta państwowa Trumpa w Wielkiej Brytanii

Premier Keir Starmer będzie zabiegał o wsparcie Trumpa podczas rozmów w podmiejskiej rezydencji szefa rządu Chequers. Na agendzie znajdą się m.in. kwestie Ukrainy, ceł oraz współpracy technologicznej i energetycznej. Wydarzenia zaplanowano poza Londynem, co ma ograniczyć kontakt z tłumami i protestami przeciw 79-letniemu republikaninowi.

Królewska oprawa i osobiste akcenty

Pałac zapowiedział procesję karoc i przelot samolotów wojskowych w ciągu dnia, a wieczorem – bankiet państwowy wydany przez króla Karola III i królową Camillę. Książę Walii William oraz księżna Walii Catherine powitają Donalda i Melanię Trump w Windsorze. Prezydent USA ma również prywatnie odwiedzić grób zmarłej we wrześniu 2022 r. królowej Elżbiety II.

Starmer już w lutym, wręczając Trumpowi odręcznie podpisany list-zaproszenie od monarchy w Białym Domu, podkreślał wyjątkowość wydarzenia: „To naprawdę szczególne, tego jeszcze nigdy nie było”. Trump, który od lat deklaruje sympatię do brytyjskiej monarchii, nazwał Karola III „wspaniałym, wspaniałym dżentelmenem”. Wspominał też swój pierwszy państwowy pobyt w 2019 roku, kiedy spotkał się z królową Elżbietą II.

Polityka na pierwszym planie

W czwartek priorytetem będą rozmowy polityczne. Rząd w Londynie chce wykorzystać fakt, że Wielka Brytania jest w gronie pierwszych krajów zmierzających do zawarcia porozumienia handlowego z USA i uniknięcia najwyższych ceł. Towarzysząca prezydentowi delegacja amerykańskiego biznesu ma w Chequers uczestniczyć w podpisaniu dokumentu określanego przez stronę brytyjską jako „wiodące na świecie partnerstwo technologiczne” oraz „istotne porozumienie w sprawie cywilnej energetyki jądrowej”.

Ukraina również pozostanie w centrum uwagi: premier Starmer, podobnie jak wielu przywódców europejskich, stara się przekonać Trumpa do dalszego wspierania Kijowa, mimo jego – jak zauważają komentatorzy – przychylnego tonu wobec prezydenta Rosji Władimira Putina.

Program pierwszej damy i napięcia w tle

Rzadko pojawiająca się publicznie Melania Trump ma w czwartek intensywny program: razem z królową Camillą odwiedzi Dom Lalki Królowej Marii na zamku w Windsorze, a następnie weźmie udział w wydarzeniu skautów z księżną Catherine, która po zmaganiach z chorobą nowotworową ponownie znajduje się w centrum zainteresowania.

Mimo przepychu, w tle wyczuwalne są napięcia. Biały Dom zapowiedział, że Trump podniesie kwestię „konieczności ochrony wolności słowa w Wielkiej Brytanii” – temat nagłośniony w weekend przez Elona Muska podczas przemówienia na skrajnie prawicowym wiecu w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo dyskomfort wywołuje afera Jeffreya Epsteina: w minionym tygodniu premier Starmer odwołał ambasadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie, Petera Mandelsona, po doniesieniach o jego przyjaźni ze zmarłym przestępcą seksualnym.