Dramatyczne losy Białorusinów

Film „Uchodi” to historia ludzi, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny – tylko dlatego, że poszli na protest. Jednym z bohaterów obrazu jest mężczyzna, który trafił do aresztu, był wielokrotnie bity i torturowany, a milicjanci złamali mu kręgosłup.



Obraz pokazuje też historię Denisa i Kristiny, którzy musieli zostawić dom, samochód, firmę i całe swoje dotychczasowe życie – bo zawieźli do szpitala postrzelonego przez milicję chłopaka.

Jest też wątek 20-letniego Romana – skazanego na więzienie w dniu swoich urodzin – zmuszonego uciekać do Polski.