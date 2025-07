Donald Trump: Putin nie odpowiedział na nowe groźby dotyczące Ukrainy

„Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Szkoda” – powiedział prezydent USA, Donald Trump.

We wtorek zapowiedział, że jeśli Rosja nie zakończy działań wojennych na Ukrainie w ciągu 10 dni, spotkają ją nowe sankcje.

Jednak Trump wyraził wątpliwości co do skuteczności planowanych działań.

„Planujemy wprowadzić cła i podobne środki” – powiedział, dodając jednak: „Nie wiem, czy to wpłynie na Rosję, bo oczywiste jest, że chce kontynuować wojnę”.

Wracający z Wielkiej Brytanii do Waszyngtonu Trump już w poniedziałek mówił, że skraca wcześniejszy 50-dniowy ultimatum do 10–12 dni, jednak jego najnowsze komentarze wskazują, że termin do końca przyszłego tygodnia został ustalony jednoznacznie.

Daje to Putinowi czas do 8 sierpnia na podjęcie porozumienia.

Po pierwszym ultimatum Trumpa dotyczącego skrócenia terminu zakończenia wojny Kreml oświadczył we wtorek, że zwrócił uwagę na wypowiedź amerykańskiego lidera Republikanów i nadal zobowiązuje się do dążenia do pokoju na Ukrainie.

„Zwróciliśmy uwagę na wczorajsze oświadczenie prezydenta Trumpa. Specjalna operacja wojskowa trwa. Nadal jesteśmy zaangażowani w proces pokojowy, dążąc do rozwiązania konfliktu na Ukrainie i ochrony naszych interesów” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, używając rosyjskiego określenia na trwające już czwarty rok działania wojenne.

Zwrócił też uwagę na „spowolnienie” wysiłków na rzecz odbudowy relacji ze Stanami Zjednoczonymi po komentarzach Trumpa.