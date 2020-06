Donald Trump: prawdopodobnie przeniesiemy część wojsk z Niemiec do Polski

„Potwierdziliśmy wagę naszego sojuszu” – mówił prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z polskim prezydentem.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Trump oświadczył, że wraz z prezydentem Dudą potwierdził „wagę sojuszu” pomiędzy Polską i USA. – Podpisaliśmy dwie wspólne deklaracje, aby zwiększyć naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i już cieszę się na podpisanie umowy o współpracy obronnościowej – dodał Trump.

Przypomniał, że Polska niedawno kupiła 32 najnowsze samoloty F35, które – jak mówił – są najlepszymi myśliwcami na świecie. Podkreślił przy tym, że Polska jest jednym z tylko ośmiu państw NATO, które przeznaczają 2 proc. PKB na obronność. Dodał, że inne kraje „nie poradziły sobie aż tak dobrze”.

„Cały czas im to powtarzam, udało nam się ich trochę zmotywować, ale niewystarczająco” – zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

W jego ocenie 2 proc. PKB to bardzo niewiele. – Natomiast mamy bardzo dużo krajów, które nie wpłacają swoich składek, mają zaległości, odnośnie tego, co powinny wpłacać – powiedział Trump. Zwrócił przy tym uwagę, że USA bronią wielu krajów, które mają zaległości w zakresie tego, co powinny płacić.

Prezydent Donald Trump wspominał także m.in. wizytę w Warszawie.

Prezydenci Polski i USA: Andrzej Duda i Donald Trump zostali zapytani na konferencji prasowej, czy jest szansa, by Polska uczestniczyła w opracowywaniu i uzyskała wczesny dostęp zarówno do szczepionki, jak i leków na koronawirusa. – Pracujemy bardzo mocno nad jednym i drugim, znajdujemy świetne odpowiedzi. Myślę, że czeka nas bardzo fajna i piękna niespodzianka, szybciej niż mogliście się państwo spodziewać – powiedział Trump.

Podkreślił, że Polska będzie angażowana „zarówno z punktu widzenia pomocy, jak i z punktu widzenia opieki nad Polakami, kiedy już będziemy mieli tę szczepionkę”. – Myślę, że będzie to bardzo szybko – dodał.

Prezydent Duda wskazywał, że Polska zaangażowała się we współpracę i „sojusznicze wspieranie – choćby w symbolicznym wymiarze – Stanów Zjednoczonych w walce z koronawirusem”.

„W oczywisty sposób zakładam, że biorąc udział w pracach badawczych i tym samym będąc współtwórcami tych leków i szczepionek, Polacy będą mogli liczyć na to, że będą one dostępne dla Polaków jak najwcześniej” – powiedział Duda. Dodał, że taka jest jego intencja we współpracy z USA, aby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby szczepionki na koronawirusa były dostępne dla Polaków i innych społeczeństw.

LIVE: President Trump holds a joint press conference https://t.co/ZB7bq614H4 — The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020

Trump zwrócił też uwagę na obecność w Białym Domu dowódcy polskiej misji medycznej w USA i Włoszech kapitana Jacka Siewiery. Podkreślił, że polski zespół jest doskonale przygotowany i zaawansowany. Zauważył też, że USA i Polska wspólnie działają na rzecz wynalezienia szczepionki na koronawirusa.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy rządami Polski i USA o współpracy przy budowie elektrowni atomowej.

Ogłosili to spotkaniu w Waszyngtonie prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda. Umowa umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wprowadzeniem konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji elektrycznej. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej mówił prezydent Trump.

Prezydent Donald Trump o współpracy w dziedzinie rozwoju energetyki nuklearnej. – Sfinalizujemy umowę, która przyczyni się do rozwoju planów wprowadzenia cywilnej energii atomowej w Polsce, będzie to zakup technologii w którym uczestniczyć będzie jedna z naszych dużych, dobrych firm – dodał.

Prezydent Trump zaznaczał, że w ostatnim czasie podpisano wiele długoterminowych kontraktów dotyczących dostawy skroplonego gazu LNG, a to – jak mówił – „bardzo duży krok naprzód, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Polska i USA podpisały wspólną deklarację o 5G – poinformował w środę prezydent USA Donald Trump. – Polska w tej chwili przeciera szlaki w Europie poprzez wykorzystywanie zaufanych dostawców oraz sprzętu – dodał.

Trump na wspólnej konferencji z prezydentem Polski Andrzejem Dudą podkreślił, że Polska i USA współpracują również w sprawach ochrony infrastruktury technicznej oraz technologii.

„Dlatego właśnie podpisaliśmy wspólną deklarację o 5G i Polska w tej chwili przeciera szlaki w Europie poprzez wykorzystywanie zaufanych dostawców oraz sprzętu, by Stany Zjednoczone i Polska współpracowały ramię w ramię” – powiedział amerykański prezydent.

Mój przyjaciel, prezydent Andrzej Duda wykonał naprawdę fantastyczną pracę; wiem, że nadchodzą wybory, mam nadzieję, że odniesie sukces – powiedział prezydent USA Donald Trump.

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Polski, Trump stwierdził, że „wszyscy wiemy, jak wspaniałym i pięknym krajem jest Polska”. „To zaszczyt, że jest tu z nami mój przyjaciel pan prezydent Duda z Polski, który zrobił naprawdę fantastyczną pracę” – mówił Trump.

„Wiem, że nadchodzą wybory, liczę na to, że odniesie on sukces” – powiedział prezydent USA.

Polska i Stany Zjednoczone będą współpracować w badaniach nad szczepionką i lekami na COVID-19. Taki zapis znalazł się w deklaracji końcowej prezydentów obu krajów po rozmowach w Białym Domu.

Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump zobowiązali się w deklaracji do współpracy przy badaniach naukowych, choć nie podano szczegółów tej współpracy. Obecnie nad szczepionką na koronawirusa pracuje około stu zespołów naukowców na całym świecie, także w USA i w Polsce. Politycy chcą też wspólnie odbudowywać gospodarki obu krajów po pandemii.

Andrzej Duda i Donald Trump zobowiązali się też do wcielenia w życie ustaleń sprzed roku. Chodziło o umowę na podstawie której do Polski ma przyjechać dodatkowych tysiąc żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Oba kraje prowadzą teraz szczegółowe negocjacje w tej sprawie, a dyplomaci USA twierdzą, że rozmowy zbliżają się do końca. W deklaracji prezydentów znalazły się ogólne zapisy o współpracy wojskowej, modernizacji polskiego wojska przy użyciu amerykańskiego sprzętu oraz o potrzebie inwestowania w zdolności obronne.

W wydanym w Białym Domu oświadczeniu prezydenci zobowiązali się również do walki z dezinformacją, głównie dotyczącą faktów historycznych z czasu II wojny światowej.

W dokumencie po rozmowach prezydentów Polski i USA zapisano też chęć dalszej współpracy w bezpieczeństwie energetycznym, w tym poprzez rozwój sektora energii jądrowej w Polsce. Oba kraje mają też wspólnie pracować w ramach Inicjatywy Trójmorza.