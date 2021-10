Dochodzenie niemieckiej prokuratury przeciw Łukaszence

„Bild am Sonntag” twierdzi, że coraz więcej migrantów przez Polskę z Białorusi dociera do Niemiec. Przedwczoraj na granicy z Polską zatrzymano 291 osób.

Według władz Niemiec, Białoruś przemyca migrantów do Europy, ponieważ Łukaszenka w taki sposób dąży do wymuszenia zniesienia sankcji, nałożonych przez Unię Europejską.

Według pisma, migranci docierają na Białoruś z takich miast Bliskiego Wschodu, jak Bagdad, Dubaj, Bejrut czy Damaszek. Używają białoruskich wiz studenckich. Każdy z migrantów płaci do 4 tysięcy euro. Po przylocie do Mińska migranci są przewożeni na granicę z Polską, w miejsca, gdzie nie ma polskich strażników. Jeśli uda im się przekroczyć granicę, jadą do Niemiec.

Na podstawie: IAR.