Do Polski wjechało już ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy – Straż Graniczna

Kadyrowcy zmuszają Rosjan do walki. Nie pozwalają na odwrót

„Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski. Wczoraj tj.10.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 87 tys. osób z Ukrainy” – poinformowała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

SG dodała, że od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,52 mln osób, które wyjechały z Ukrainy do Polski. Do godz. 7 w piątek do Polski przyjechało z Ukrainy 25,4 tys. osób.

Izba lekarska zorganizuje kury języka ukraińskiego dla chętnych polskich lekarzy

„W najbliższych dniach Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej zorganizuje kursy języka ukraińskiego dla chętnych polskich lekarzy i lekarzy dentystów” – informuje NIL.

Izba podnosi, że w związku z wojną na Ukrainie i ogromną falą uchodźców w Polsce, wielu polskich lekarzy i lekarzy dentystów ruszyło do pomocy potrzebującym. Do NIL wpłynęły zapytania o możliwość zorganizowania kursu nauki podstaw języka ukraińskiego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zapadły decyzje o ich przeprowadzeniu.

NIL poinformował, że lekarze zainteresowani nauką języka ukraińskiego powinni przesłać zgłoszenia do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej (ODZ NIL) na adres: odz@hipokrates.org w tytule emaila wpisując – „zapisy na naukę języka ukraińskiego”.

Po utworzeniu przynajmniej 10-osobowej grupy chętnych, ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL przeprowadzi intensywny kurs językowy. Izba zapowiada, że prowadzony będzie przez profesjonalistów z czołowych polskich szkół językowych.