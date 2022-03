Departament Stanu skomentował propozycję Jarosława Kaczyńskiego ws. pokojowej misji w Ukrainie

„Jesteśmy intensywnie skupieni na zakończeniu tej brutalnej agresji […] chcemy uniknąć wszystkiego, co mogłoby przedłużyć tę wojnę lub ją rozszerzyć, a obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, amerykańskich pilotów […] ma potencjał, by przekształcić ją w coś jeszcze większego i zdecydowanie bardziej poważniejszego” – powiedział N. Price, odpowiadając na pytanie w sprawie propozycji przedstawionej w Kijowie przez Jarosława Kaczyńskiego.

N. Price odpowiedział też na pytanie o doniesienia na temat możliwego zbliżenia stron podczas rozmów Rosji i Ukrainy.

„Cieszymy się z wyrażanych odczuć, że istnieje nadzieja, albo optymizm co do dyplomatycznych postępów. Ale to, czego potrzebuje Ukraina teraz bardziej niż odczuć, czy optymizmu, to deeskalacja przemocy, namacalne wskazania o tym, że prezydent Putin zmienia kurs. Tego jeszcze nie widzieliśmy” – powiedział Price podczas konferencji prasowej.

Zapytany, czy środowa rozmowa między prezydentem Bidenem a doradcami Putina, pierwszy kontakt dyplomatyczny na wysokim szczeblu od początku rosyjskiej inwazji, nie była oznaką postępu, wyjaśnił, że amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Nikołajowi Patruszewowi, że USA będą nadal wspierać Ukrainę i ostrzegły go przed konsekwencjami użycia broni chemicznej lub biologicznej.

Jarosław Kaczyński: Potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna

„Potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, ale osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy” – oświadczył we wtorek podczas konferencji prasowej w Kijowie wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak zaznaczył, „Ukraina jest państwem suwerennym i jeśli zgodzi się na taką misję, to zupełnie wystarczy w świetle prawa międzynarodowego i nie będzie casus belli, chyba że chodzi o tych, dla których casus belli jest istnienie innego świata niż ich własny”.

„To właśnie tacy ludzie dzisiaj atakują Ukrainę. Chcielibyśmy, również tą wizytą, przekonać tych, którzy mają najwięcej możliwości, bo sami jesteśmy przekonani” – powiedział J. Kaczyński.

Powiedział także, że Ukraina broni cywilizacji euroamerykańskiej, którą określił jako najbardziej przyjazną człowiekowi cywilizację ze wszystkich.

„Do tej obrony potrzebna jest odwaga, potrzebne jest odrzucenie założeń, które są uznawane nawet teraz za nienaruszalne. Potrzebna jest gotowość do – pozornego w moim przekonaniu – ryzyka” – mówił Jarosław Kaczyński.