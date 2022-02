Delegacja rosyjska przybyła na Białoruś dla negocjacji z Ukraińcami

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że w skład delegacji wchodzili urzędnicy wojskowi i dyplomaci.

„Rosyjska delegacja składająca się z przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych i obrony, a także innych urzędów, w tym administracji prezydenckiej, przybyła na Białoruś w celu negocjacji z Ukraińcami. Będziemy gotowi do rozpoczęcia negocjacji w Homlu” – powiedział dziennikarzom D. Pieskow.

Ukraińskie kierownictwo już wcześniej zapowiadało gotowość do negocjacji z Rosją, ale nie zgadza się, by miało to się odbyć na Białorusi.

Kilka tygodni temu Rosja wysłała na Białoruś tysiące żołnierzy na wspólne ćwiczenia na dużą skalę. Mińsk ogłosił, że siły opuszczą kraj pod koniec ćwiczeń 20 lutego, ale później niespodziewanie zapowiedział, że pozostaną bezterminowo.

W czwartek rano rosyjskie wojska stacjonujące na Białorusi zaatakowały północną Ukrainę i zaczęły zbliżać się do stolicy kraju.