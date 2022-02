„Decyzje co do sankcji wobec Rosji zapadły” – Zbigniew Rau w Brukseli

Podczas pobytu w Brukseli Z. Rau uczęszczał w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wcześniej spotkał się z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą. Po zakończeniu rozmów Z. Rau powiedział, że spotkanie dotyczyło napiętej sytuacji wokół granic Ukrainy.

Wspomnieli także o wezwaniach prorosyjskich przywódców separatystów do uznania niepodległości tzw. republik ludowych Donbasu. Szef polskiego MSZ podkreślił, że informacja przekazana w poniedziałek przez Władimira Putina wywołała w Brukseli intensywną dyskusję.

„Nie ulega wątpliwości, że wszyscy biorący udział w tej dyskusji wskazywali na zasadność zwrócenia się do prezydenta Putina o działanie zgodne z postanowieniami prawa międzynarodowego i porozumieniami mińskimi, co faktycznie oznacza nieuznawanie tych obwodów — donieckiego i ługańskiego jako podmiotów prawa międzynarodowego” – podkreślił Szef MSZ.

Oznajmił, że wszyscy uczestnicy rozmów „wskazywali, że gdyby do tego jednak doszło, UE zajmie jednoznaczne i jednolite, nacechowane jednością stanowisko w tej kwestii”. Powiedział także, że przywódcy UE przygotowali już pakiet sankcji wobec Rosji, gdyby zdecydowała się ona zaatakować Ukrainę „Decyzje co do treści sankcji zapadły” – zapewnił Z. Rau.

Ukraina podaje liczbę ofiar konfliktu z Rosją. Zatrważające dane

Ukraińskie MSZ przekazało, że od rozpoczęcia przez Rosję konfliktu w 2014 r., zginęło ok. 14 tys. osób, a co najmniej 30 tys. zostało rannych. Aż 1,5 mln ludzi musiało zostawić swoje domy.

„Osiem lat temu Federacja Rosyjska rozpoczęła zbrojną inwazję na suwerenne terytorium Ukrainy — Autonomiczną Republikę Krymu i miasto Sewastopol. Rosyjska agresja prowadzona była też w obwodach donieckim i ługańskim, na Morzu Czarnym, Morzu Azowskim i Cieśninie Kerczeńskiej” – przekazało MSZ Ukrainy w opublikowanym komunikacie w poniedziałek.

Także zaznaczyła, że „była to pierwsza od czasów II wojny światowej próba siłowego zagarnięcia części terytorium sąsiedniego państwa, będąca zarazem ciosem w światowe bezpieczeństwo oparte na prawie międzynarodowym, w tym na poszanowaniu międzynarodowo uznanych granic suwerennych państw”.

