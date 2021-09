Debata generalna ONZ. Joe Biden przemówi pierwszego dnia szczytu

„Musimy znów ruszyć do przodu – odbudować społeczności, uratować planetę, przyspieszyć wzrost gospodarczy, ale przede wszystkim – przywrócić nadzieję” – tak zapowiadana jest 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I choć pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, większość krajów członkowskich ONZ będzie osobiście reprezentowana przez ich przywódców.

Głównym punktem pierwszego dnia szczytu będzie wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena, który wczoraj, po przylocie do Nowego Jorku, spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Dla prezydenta Bidena będzie to pierwsza okazja, by w bezpośredni sposób przedstawić światowym przywódcom wizję amerykańskiej polityki zagranicznej.

„Prezydent Biden będzie mówił o naszych priorytetach, do których należą: zakończenie pandemii COVID-19, przezwyciężenie kryzysu klimatycznego oraz obrona praw człowieka, demokracji i porządku opartego na prawie międzynarodowym“ – zapowiedziała stała przedstawicielka USA przy Narodach Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield.

Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wystąpi także prezydent G. Nausėda. Poruszy on kwestie związane z bezpieczeństwem, odpornością informacyjną i zmianami klimatu.

„Główne tematy mojej prezentacji są oczywiście związane z aktualnymi problemami dnia, a przede wszystkim z sytuacją bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Litwa znajduje się w światowym punkcie zapalnym” – powiedział prezydent w komentarzu przekazanym przez jego służbę prasową z Nowego Jorku.

Prezydent powiedział, że agresywne działania białoruskiego reżimu w odniesieniu do nielegalnej migracji są czymś, czego nie można tolerować i że ważne jest, aby szukać międzynarodowej solidarności w tej sprawie.

G. Nausėda powiedział również, że pandemia sprawiła, iż świat stał się wrażliwy nie tylko pod względem medycznym, ale również informacyjnym.

„Pandemia zamienia się w infodemię, gdzie spekuluje się różnymi teoriami, niektóre z nich mają podstawy medyczne, niektóre nie, niektóre z nich po prostu mają na celu dezinformację opinii publicznej i tworzenie więcej zamieszania i paniki,” powiedział prezydent.

W otwarciu debaty generalnej ONZ weźmie udział także prezydent Polski Andrzej Duda.

