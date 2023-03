Daniel Obajtek został powołany na prezesa zarządu spółki na kolejną kadencję

Jak poinformował PKN Orlen, Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa, powołał Daniela Obajtka na członka zarządu nowej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022.

Następnie rada nadzorcza koncernu powierzyła Obajtkowi funkcję prezesa zarządu PKN Orlen w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu – sprecyzowano w czwartkowym komunikacie.

Jak podał PKN Orlen, Daniel Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym spółki od 6 lutego 2018 r. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 r., pełnił funkcję prezesa Grupy Energa, a w latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypomniano też, że od lipca 2016 do lutego 2018 r. był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa, a od czerwca 2016 do lutego 2018 r. był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Dalmor.

PKN Orlen podkreślił w komunikacie, że Obajtek jako prezes spółki „stworzył silną multienergetyczną firmę, zdecydowanego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej”. Dzięki zrealizowanym w 2022 r. przejęciom Grupy Lotos i PGNiG, a wcześniej Energi, Ruchu czy Polska Press, Grupa Orlen „posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski a nawet Europy Środkowej. Co za tym idzie, może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje” – napisano.

W komunikacie podkreślono, że pod kierownictwem Daniela Obajtka powstała „zintegrowana, nowoczesna grupa, która będzie generować około 400 mld zł przychodu rocznie i obsługiwać ok. 150 mln klientów”.

Orlen przypomniał, że w ramach zaktualizowanej strategii do 2030 r. planuje „rekordowe” inwestycje w energetykę odnawialną, a także wydobycie oraz rozwój projektów dotyczących zielonej energii, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern kontynuuje też rozwój technologii wodorowej, nowoczesnej petrochemii i bezpiecznej energetyki jądrowej. Na realizację strategicznych projektów do końca tej dekady firma przeznaczy około 320 mld zł – podano. Przypomniano również, że PKN Orlen jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

„Niezwykle istotnym elementem działalności Grupy Orlen jest też wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Jest to możliwe dzięki skutecznej dywersyfikacji dostaw surowców do Polski realizowanej intensywnie po 2015 r.” – zaznaczyła spółka w czwartek.