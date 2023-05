D.Szmyhal: na ziarnach ideologii radzieckiej wyrósł raszyzm

„Po II wojnie światowej ludzkość powtarzała słowa +nigdy więcej+ donosząc kolejnym pokoleniom prawdę o okrucieństwie wojny. Prawda jednak jest taka, że reżim radziecki, który wraz z nazistowskim wywołał najbardziej krwawą wojnę w dziejach świata przetrwał i przywłaszczył sobie zasługi zwycięstwa” – napisał Szmyhal na Telegramie.

„Na ziarnach radzieckiej ideologii w Rosji wyrósł raszyzm. I właśnie Rosja wywołała obecnie największą wojnę od czasów II wojny światowej” – podkreślił.

Premier wskazał, że dziś świat ponownie zjednoczył się, by odeprzeć agresję Rosji. „Ukraina straciła w tych straszliwych latach (II wojny światowej) osiem milionów swoich obywateli. I dziś traci najlepszych synów i córki, by żyć pod spokojnym niebem. Rosja natomiast latami powtarzała swym wyimaginowanym wrogom, że +może powtórzyć+. Powtórzyć wojnę, zabójstwa i ruinę” – zaznaczył.

Szmyhal ocenił, że takie podejście odróżnia współczesną Rosję od Ukrainy. „Bo my pamiętamy wszystkich, którzy oddali życie w walce o pokój podczas II wojny światowej. I my zwyciężamy. Po to, by żyć, tworzyć i rozwijać” – napisał szef premier.

W ubiegłym tygodniu Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy uznała rosyjski system polityczny za raszyzm, potępiła go i wezwała inne państwa, by zrobiły to samo.

Według przegłosowanego wówczas dokumentu oznaki raszyzmu to: militaryzm, kult przywódcy i sakralizacja instytucji państwowych, agresywne uciskanie i/albo negowanie istnienia innych narodów, narzucanie innym narodom języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury, promowanie ideologii „ruskiego miru”, systematyczne łamanie norm i zasad prawa międzynarodowego, a także podważanie suwerennych praw innych państw, ich integralności terytorialnej i uznanych na arenie międzynarodowej granic.