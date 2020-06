Co ze szczepionkami na koronawirusa?

Opracowanie szczepionki to bardzo złożony proces, który zazwyczaj trwa około 10 lat, natomiast Komisja zamierza go zrealizować w ciągu 12–18 miesięcy, a nawet wcześniej, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, jakości i skuteczności.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: ,,To moment nauki i solidarności. Jeszcze nic nie jest pewne, ale jestem przekonana, że możemy zmobilizować odpowiednie zasoby, by opracować szczepionkę i raz na zawsze pokonać wirusa. Musimy być gotowi do produkcji i użycia takiej szczepionki w Europie i na świecie. Szczepionka będzie przełomem w walce z koronawirusem i świadectwem tego, co partnerzy mogą osiągnąć, gdy połączą swoje pomysły, badania i zasoby. Unia Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, by zapewnić dostęp do szczepionki wszystkim ludziom na świecie, niezależnie od miejsca zamieszkania”.

Ważnym krokiem ku opracowaniu wspólnego działania między państwami członkowskimi było stworzenie przez Francję, Niemcy, Włochy i Holandię pluralistycznego sojuszu na rzecz szczepionek. Dzięki strategii UE wdroży wspólne podejście w tej dziedzinie.

Zawsze istnieje ryzyko, że potencjalne szczepionki, które otrzymają wsparcie, nie przejdą pomyślnie badań klinicznych. Strategia przypomina w związku z tym polisę ubezpieczeniową, która przenosi część ryzyka z przemysłu na organy publiczne.

Finansowanie będzie pochodzić ze znacznej części instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych o wartości 2,7 mld euro.

