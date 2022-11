Co najmniej 44 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Indonezji, 300 jest rannych

Co najmniej 44 osoby zginęły w poniedziałkowym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,6, do którego doszło na Jawie, głównej wyspie Indonezji – poinformowały lokalne władze Jawy Zachodniej, na które powołała się agencja AFP. Dodano, że co najmniej 300 osób zostało rannych.