Co najmniej 1000 amerykańskich żołnierzy więcej trafi do Polski

Liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce zwiększy się o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys.

Umowę o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a USA uzgodniono politycznie. Ułatwi to dalsze pogłębienie współpracy wojskowej, w tym dotyczącej zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Niebawem, po zakończeniu prac redakcyjnych, planowane jest podpisanie umowy.

Od 2018 roku, w trakcie kilkudziesięciu spotkań w Białym Domu, Pentagonie, amerykańskim kongresie i w Polsce Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, konsekwentnie zabiegał o zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej. Dzięki temu amerykańskie zaangażowanie wojskowe w Polsce od kilku lat stale wzrasta.

,,Udało się. Zakończyliśmy negocjacje umowy o współpracy obronnej. Chciałbym wyrazić uznanie i podziękować wszystkim osobom, ze strony polskiej i amerykańskiej, za bardzo intensywną pracę oraz zaangażowanie we wzmacnianie współpracy transatlantyckiej i wspólnego bezpieczeństwa” – podkreślił szef polskiego resortu obrony.

Wzmocnienie obecności wojsk USA w Polsce dotyczy nie tylko jednostek bojowych, ale też rozwijania określonych zdolności w zakresie rozpoznania, dowodzenia czy też przyjęcia dodatkowych sił na wypadek zagrożenia. Wprowadza to nową jakość obecności wojsk USA zarówno w Polsce, jak i w całym regionie.

29 lipca br. Sekretarz Obrony M. Esper zapowiedział także utworzenie w Polsce w najbliższym czasie wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA. Kolejne decyzje wzmacniają polityczne i militarne zaangażowanie USA w Europie, w tym w Polsce. Wspólnie ze wzmocnioną, wysuniętą obecnością wojskową NATO na wschodniej flance Sojuszu zwiększa to poziom odstraszania i obrony wszystkich sojuszników, w tym w szczególność naszego regionu.

gov.pl; PAP