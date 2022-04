Cios dla Rosji. Komisja Europejska ogłasza nowe sankcje

Przewodnicząca KE przekazała we wtorek także, że UE „wprowadzi całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym drugim co do wielkości VTB”. Ursula von der Leyen przekazała owszem, że w ramach nowych sankcji na Rosję, UE „wprowadzi zakaz wstępu do portów UE statkom rosyjskim i statkom obsługiwanym przez Rosję”.

Von der Leyen wskazała także, że UE „wprowadzi zakaz importu, o wartości 5,5 mld euro, na różne produkty od drewna po cement, od owoców morza po alkohol”. W ramach nowych sankcji na Rosję „wprowadzimy unijny zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich” – przekazała Ursula von der Leyen.

Wojna Rosja-Ukraina. Poważne uderzenie w Rosję. KE ogłasza kolejne sankcje

„Cztery pakiety sankcji bardzo mocno uderzyły w Putina i cały kraj, ale musimy iść o krok dalej. Te sankcje będą mocniejsze i szersze, by jeszcze mocniej uderzyły w rosyjską gospodarkę” — oznajomił przewodnicząca KE.

„Zabronimy importu surowców ważnych dla rosyjskiej gospodarki. Nie uderzamy w Rosjan, a w Kreml, w ich elity. Celem naszych sankcji jest pokazanie, że nie zgadzamy się na politykę Rosji. Zdecydowaliśmy też o uznaniu niektórych rosyjskich dyplomatów jako persona non grata” — dodał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Jak wynika z informacji, do których dotarł Reuters, oto szczegóły dotyczące sankcji wobec Rosji, które są obecnie omawiane w UE: zakaz importu węgla, drewna, chemikaliów i innych produktów z Rosji (o wartości 9 mld euro rocznie), zakaz importu z Rosji półprzewodników, komputerów, technologii dla przemysłu gazowego, transportu i innych gałęzi przemysłu – 10 mld euro rocznie, zamknięcie granic dla rosyjskich ciężarówek i statków (wyjątek stanowią dostawy produktów energetycznych, żywności i leków), sankcje wobec VTB i trzech innych banków już odciętych od SWIFT oraz dodatkowe ograniczenia dla oligarchów.