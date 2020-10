Cichanouska popiera sankcje wobec władz Białorusi

Wcześniej Unia Europejska zgodziła się na wprowadzenie sankcji na bliskich współpracowników Alaksandra Łukaszenki, ale nie na samego Łukaszenkę.

Według Cichanouskiej, jest to pewne zwycięstwo. „Jest to jednak dopiero początek, bo na tej liście jest tylko 40 osób. Ta lista na pewno wymaga rozszerzenia. Jestem pewna, że jest o wiele więcej ludzi, odpowiedzialnych za oszustwa i okrucieństwa wyborcze” – tłumaczy liderka białoruskiej opozycji.

Zapytana, co oznacza być nazywaną przez Białorusinów swoją liderką, Cichanouska odpowiedziała, że dla niej to był symboliczny akt. „To była decyzja mieszkańców Białorusi, aby podczas demonstracji ogłosić mnie narodową liderką. Nie prosiłam ich o to, ale postrzegam to jako odpowiedź na tajną przysięgę Łukaszenki” – uważa Cichanouska.

Na podstawie: PAP.