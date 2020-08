Cichanouska: Już nie jesteśmy mniejszością, a większością

„Białoruś się obudziła. Nie jesteśmy już w opozycji – teraz jesteśmy w większości, trwa pokojowa rewolucja” – powiedziała we wtorek członkom Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

„Ta rewolucja nie jest rewolucją geopolityczną, nie jest rewolucją prorosyjską ani antyrosyjską, nie jest to rewolucja antyeuropejska czy proeuropejska, to rewolucja demokratyczna” – dodała.

Przebywająca obecnie w Wilnie Cichanouska powtórzyła, że Białorusini domagają się wolnych wyborów.

„Żądanie Białorusi jest proste – wolne i uczciwe wybory”- powiedziała Cichanouska.

„Proszę wszystkie kraje świata o szacunek do podstawowego prawa narodu do podejmowania decyzji. Wzywam wszystkie kraje świata do poszanowania suwerenności Białorusi” – powiedziała była kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi.