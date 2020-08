Cichanouska: jestem gotowa zostać narodowym liderem Białorusi

Cichanouska podkreśliła, że nie miała iluzji co do swojej kariery politycznej, nie chciała być politykiem. „Los oraz wy, którzy we mnie uwierzyliście i daliście mi siły (…). Wszyscy chcemy wyjść z tego niekończącego się kręgu, w którym znaleźliśmy się 26 lat temu” – zauważyła.

Cichanouska podkreśliła znaczenie niepodległości Białorusi oraz zwróciła się do funkcjonariuszy struktur siłowych, by nie wykonywali „zbrodniczych rozkazów”.

„Jesteśmy jedną całością, którą ktoś chce rozerwać. Nie mamy prawa podnosić ręki na siebie nawzajem” – powiedziała Cichanouska.