Chiny oskarżają NATO o tworzenie zamętu w Europie

Jens Stoltenberg poruszył kwestię Chin w ubiegłym tygodniu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.

– Widzieliśmy, że Chiny nie chcą potępiać rosyjskiej agresji. Pekin przyłączył się do Moskwy, kwestionując prawo narodów do wyboru własnej drogi. To dla nas wszystkich poważne wyzwanie. A to sprawia, że jeszcze ważniejsze jest, byśmy wspólnie bronili naszych wartości – powiedział sekretarz generalny NATO.

Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek 11 kwietnia Zhao Jijian rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Zarzucił szefowi NATO, że „lekceważy fakty, myli czarne z białym, gdy rzuca bezpodstawne oskarżenia, oczernia i atakuje Chiny” oraz czyni „nieodpowiedzialne komentarze” i nasila poczucie „zagrożenia ze strony Chin”.

– Chiny potępiają to i odrzucają, i wielokrotnie składały stanowcze protesty wobec NATO – zaznaczył rzecznik.

Według Zhao NATO zostało „zrodzone z zimnej wojny” i obstaje przy „przestarzałej koncepcji bezpieczeństwa”, „prowadziło wojny przeciwko suwerennym państwom” i dokonywało ostrzałów, w wyniku których cywile ginęli lub zmuszani byli do ucieczki.



– NATO robiło już zamieszanie w Europie, niech nie próbuje już destabilizować Azji i całego świata – powiedział, cytowany w zapisie konferencji na stronie MSZ.

Chiny cenią sobie relacje z Rosją

Komunistyczne władze Chińskiej Republiki Ludowej nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę i sprzeciwiają się nazywaniu jej inwazją. Potępiły za to „nielegalne i jednostronne” sankcje nakładane na Moskwę i zapowiadały utrzymanie z nią normalnych relacji gospodarczych.



Po wybuchu wojny chińska dyplomacja zarzucała USA i NATO, że podsycają napięcia m.in. poprzez dostawy broni na Ukrainę.



Rosję i Chiny łączą istotne więzi gospodarcze. Ekonomiści z ośrodka badawczego ISI Emerging Markets pokazali niedawno, że w 2021 roku łączna wartość importu z Rosji do Państwa Środka wyniosła 79,32 mld USD, z czego import samej energii był równy 50,96 mld USD. W ubiegłym roku ropa naftowa stanowiła prawie 50% całego chińskiego importu z Rosji. Chiny kupiły 513 mln ton ropy naftowej, podczas gdy produkcja krajowa wyniosła 199 mln ton, co pokazuje ogromną zależność tego kraju od dostaw z zagranicy.

Źródło: PAP