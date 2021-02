Chiński Yutu 2 znalazł „kamień milowy” po ciemnej stronie Księżyca

„Yutu 2" to mały łazik księżycowy, który porusza się po ciemnej stronie Srebrnego Globu. Jest on częścią misji Chang'e 4. Pojazd natrafił na ciekawą skałę, którą zespół prowadzący misję nazwał "kamieniem milowym". Prawdopodobnie jest to pozostałość meteorytu, który uderzył w Księżyc.